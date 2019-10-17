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Какие авто рискуют получить штраф за отсутствие техосмотра

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Суд решил, что проходить техконтроль должен только транспорт, использующийся с целью получения прибыли.
Служебные автомобили предприятий наказывать штрафами за отсутствие техосмотра не могут
Служебные автомобили предприятий наказывать штрафами за отсутствие техосмотра не могут
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Служебные автомобили предприятий наказывать штрафами за отсутствие техосмотра не могут. Такой вывод сделал Верховный суд Украины в своем решении от 17.10.2019 года, сообщает Дорожный адвокат.

Суд решил, что проходить техконтроль должен только транспорт, использующийся с целью получения прибыли (к примеру, маршрутки).

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Если автомобиль используется в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности юрлица в целом, то он не подлежит обязательному прохождению технического контроля. Например, служебные автомобили, которые перевозят людей, не обязаны проходить техосмотр (если за перевозку не берут деньги).

“Если служебный автомобиль не предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или грузов, то он не должен проходить технический осмотр. Соответственно, штраф за отсутствие протокола технического осмотра в таком случае будет незаконным“, - пояснили в ЮК “Дорожный адвокат“.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали активно штрафовать за езду на автобусных полосах.

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Теги: техосмотр, коммерческий транспорт, суд
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