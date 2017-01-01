Можно ли по новым правилам учиться вождению самостоятельно
Новые правила получения водительских прав не предусматривают самостоятельного обучения. Ситуацию с нововведениями прояснили на странице Главного сервисного центра в Facebook.
Читай также: Китайцы построят концессионную кольцевую дорогу вокруг Киева
По новым правилам разрешено обучаться в автошколах индивидуально, по собственному графику, а не только с группой. К тому же, преподаватели должны вносить данные о прохождении всех таких уроков в специальные электронные каталоги. Другими словами, без автошколы в обучении все равно не обойдется.
Также автошколы перестают выдавать бумажные свидетельства об успешном происхождения курса. Зато документ в электронном виде вносится в Единый государственный реестр МВД.
Читай также: Какие авто рискуют получить штраф за отсутствие техосмотра
Среди других изменений - место прохождение практического экзамена. Теперь его будут сдавать в том территориальном центре МВД, в котором водитель успешно сдал теорию. И на теоретическом, и на практическом экзамене правоохранители могут использовать фото- и видеофиксацию.
Ранее сообщалось, что новый законопроект о доступной растаможке может привести к коррупции - эксперт.
Полная версия правил