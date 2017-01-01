Можно ли по новым правилам учиться вождению самостоятельно

Также автошколы перестают выдавать бумажные свидетельства об успешном происхождения курса.

Без автошколы в обучении все равно не обойдется depositphotos.com

Новые правила получения водительских прав не предусматривают самостоятельного обучения. Ситуацию с нововведениями прояснили на странице Главного сервисного центра в Facebook.

Читай также: Китайцы построят концессионную кольцевую дорогу вокруг Киева

По новым правилам разрешено обучаться в автошколах индивидуально, по собственному графику, а не только с группой. К тому же, преподаватели должны вносить данные о прохождении всех таких уроков в специальные электронные каталоги. Другими словами, без автошколы в обучении все равно не обойдется.

Также автошколы перестают выдавать бумажные свидетельства об успешном происхождения курса. Зато документ в электронном виде вносится в Единый государственный реестр МВД.

Читай также: Какие авто рискуют получить штраф за отсутствие техосмотра

Среди других изменений - место прохождение практического экзамена. Теперь его будут сдавать в том территориальном центре МВД, в котором водитель успешно сдал теорию. И на теоретическом, и на практическом экзамене правоохранители могут использовать фото- и видеофиксацию.

Ранее сообщалось, что новый законопроект о доступной растаможке может привести к коррупции - эксперт.