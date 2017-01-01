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Можно ли по новым правилам учиться вождению самостоятельно

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Также автошколы перестают выдавать бумажные свидетельства об успешном происхождения курса.
Без автошколы в обучении все равно не обойдется
Без автошколы в обучении все равно не обойдется
depositphotos.com

Новые правила получения водительских прав не предусматривают самостоятельного обучения. Ситуацию с нововведениями прояснили на странице Главного сервисного центра в Facebook.

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По новым правилам разрешено обучаться в автошколах индивидуально, по собственному графику, а не только с группой. К тому же, преподаватели должны вносить данные о прохождении всех таких уроков в специальные электронные каталоги. Другими словами, без автошколы в обучении все равно не обойдется.

Также автошколы перестают выдавать бумажные свидетельства об успешном происхождения курса. Зато документ в электронном виде вносится в Единый государственный реестр МВД.

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Среди других изменений - место прохождение практического экзамена. Теперь его будут сдавать в том территориальном центре МВД, в котором водитель успешно сдал теорию. И на теоретическом, и на практическом экзамене правоохранители могут использовать фото- и видеофиксацию.

Ранее сообщалось, что новый законопроект о доступной растаможке может привести к коррупции - эксперт.

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Теги: автошколы, получение прав, водительские права
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