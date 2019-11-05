Появился онлайн-сервис МВД для выбора "красивых" номеров на авто
Главный сервисный центр МВД запустил функцию онлайн выбора платных "красивых" номерных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
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Для выбора платных номеров на авто, содержащих определенную комбинацию цифр, необходимо зайти на сайт регионального сервисного центра МВД, в зависимости от места регистрации машины.
Далее в меню сайта нужно выбрать "Номерные знаки: изготовление и хранение", "Дополнительный сервис" и "Наличие платных номерных знаков".
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Для удобства номера сгруппированы по стоимости и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии.
"Забронировать номерной знак пока невозможно, поэтому владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр. После этого необходимо с пакетом документов посетить сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что какие авто рискуют получить штраф за отсутствие техосмотра.
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