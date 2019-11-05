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"Евробляхеры" раскритиковали новый калькулятор растаможки и угрожают митингами

Комментариев: 1
Ярошевич заявил, что Нефедов должен объяснить, для чего был создан упомянутый калькулятор.
Ярошевич пообещал новые митинги уже под стенами ГТСУ
Ярошевич пообещал новые митинги уже под стенами ГТСУ
Facebook.com

Лидер общественной организации “Автоевросила“ Олег Ярошевич выступил с критикой созданного недавно калькулятора таможенной стоимости “евроблях“. Об этом говорится в видеообращении Ярошевича.

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По словам лидера “евробляхеров“, в калькуляторе теоретическая таможенная стоимость авто рассчитывается на основе объема двигателя. Таким образом калькулятор направлен не на выгодную растаможку, а на интересы автоимпортеров.

Также Ярошевич рассказал, что глава таможни Максим Нефедов, который стал одним из инициаторов создания упомянутого калькулятора, не участвовал в разработке нового законопроекта о “евробляхах“.

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Другими словами, созданный таможенниками калькулятор не соответствует условиям, прописанным в новом законопроекте о “евробляхах“.

Ярошевич заявил, что Нефедов должен объяснить, для чего был создан упомянутый калькулятор. В противном случае он пообещал новые митинги уже под стенами главного офиса Государственной таможенной службы Украины с требованием устранить Нефедова с должности.

Ранее сообщалось, что оценивать “евробляхи“ по каталогу Schwacke незаконно - объяснение юриста.

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Теги: евробляхи, растаможка, калькулятор растаможки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
П    05.11.2019, 13:49
Оценка:  0
П
Во сколько денег и времени обошёлся этот "калькулятор"? Я смотрел, гавно редкое, а если учесть,что за него ещё и заплатили.... Зачем?
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