"Евробляхеры" раскритиковали новый калькулятор растаможки и угрожают митингами
Лидер общественной организации “Автоевросила“ Олег Ярошевич выступил с критикой созданного недавно калькулятора таможенной стоимости “евроблях“. Об этом говорится в видеообращении Ярошевича.
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По словам лидера “евробляхеров“, в калькуляторе теоретическая таможенная стоимость авто рассчитывается на основе объема двигателя. Таким образом калькулятор направлен не на выгодную растаможку, а на интересы автоимпортеров.
Также Ярошевич рассказал, что глава таможни Максим Нефедов, который стал одним из инициаторов создания упомянутого калькулятора, не участвовал в разработке нового законопроекта о “евробляхах“.
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Другими словами, созданный таможенниками калькулятор не соответствует условиям, прописанным в новом законопроекте о “евробляхах“.
Ярошевич заявил, что Нефедов должен объяснить, для чего был создан упомянутый калькулятор. В противном случае он пообещал новые митинги уже под стенами главного офиса Государственной таможенной службы Украины с требованием устранить Нефедова с должности.
Ранее сообщалось, что оценивать “евробляхи“ по каталогу Schwacke незаконно - объяснение юриста.
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