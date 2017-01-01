Депутат "Слуги народа" поддержал критику нашумевшего "калькулятора растаможки"

Ковалев напомнил о законопроектах № 2342 и № 2345, которые могут серьезно снизить стоимость растаможки авто.

По новым правилам предусматривается отмена акциза уже с конца 2020 года Facebook.com

Выпущенный недавно таможней, во главе с Максимом Нефедовым, калькулятор растаможки уже встретил критику главы “евробляхеров“. Теперь же к критике подключился и нардеп от партии “Слуга народа“ Алексей Ковалев.

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Несмотря на то, что уже продолжительное время идет работа над новым законопроектом о доступной “растаможке“, опубликованный таможней калькулятор растаможки “считает“ стоимость легализации авто по старым формулам. Таким образом, стоимость перерегистрации авто достигает 200-300% от его цены.

Ковалев напомнил о законопроектах № 2342 и № 2345, которые могут серьезно снизить стоимость растаможки авто. В частности, по новым правилам предусматривается полная отмена коэффициента возраста в формуле расчета растаможки.

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Также предусматривается отмена акциза уже с конца 2020 года. Немного позже - отмена акциза на грузовики, бусы и другие категории транспорта.

Кроме этого по новым правилам предусматривается полная отмена коэффициента возраста в формуле расчета растаможки, что должно существенно снизить ее стоимость. Штрафов за растаможку авто на еврономерах не будет при условии уплаты добровольного взноса в 8,5 тысячи гривен, а если штраф уже уплачен, то добровольный взнос не нужен.

Ранее сообщалось, что появился онлайн-сервис МВД для выбора “красивых“ номеров на авто.