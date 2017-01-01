В Украине собираются сделать проще процедуру регистрации такси

Особенности изменений правил обсуждали с представителями рынка такси в Украине.

Такси вскоре могут стать легальнее и безопаснее depositphotos.com

В Мининфраструктуры собираются сделать проще процедуру получение прав на осуществление деятельности такси, заменив лицензии на сообщение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. Особенности изменений правил обсуждали с представителями рынка такси в Украине.

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“Новым законопроектом планируется дерегулировать процедуры приобретения права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ (замена лицензий на сообщение)“, - говорится в релизе министерства.

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Наиболее трудные моменты законопроекта - обязательное страхование пассажиров, введение ответственности информационно-диспетчерских служб и надзор/контроль над такими службами, введение прямого требования к водителям по подтверждению психиатрического здоровья и отсутствия наркозависимости, а также непричастности к преступлениям

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