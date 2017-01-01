Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине собираются сделать проще процедуру регистрации такси

Комментариев: 0
Особенности изменений правил обсуждали с представителями рынка такси в Украине.
Такси вскоре могут стать легальнее и безопаснее
Такси вскоре могут стать легальнее и безопаснее
depositphotos.com

В Мининфраструктуры собираются сделать проще процедуру получение прав на осуществление деятельности такси, заменив лицензии на сообщение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. Особенности изменений правил обсуждали с представителями рынка такси в Украине.

Читай также: Кабмин одобрил восстановление водительских прав онлайн

“Новым законопроектом планируется дерегулировать процедуры приобретения права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ (замена лицензий на сообщение)“, - говорится в релизе министерства.

Читай также: В Киеве собираются убрать брошенные во дворах автомобили

Наиболее трудные моменты законопроекта - обязательное страхование пассажиров, введение ответственности информационно-диспетчерских служб и надзор/контроль над такими службами, введение прямого требования к водителям по подтверждению психиатрического здоровья и отсутствия наркозависимости, а также непричастности к преступлениям

Ранее сообщалось, что “зеленые стрелки“ на светофорах уберут в Киеве ради велосипедистов.

Поделись:
Теги: такси, Мининфраструктуры, законопроект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь