В Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел
По правилам, в автокреслах нужно перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом меньше, чем 145 сантиметров.
Со среды, 20 октября, в Украине начали штрафовать за перевозку детей без автокресла. Об этом напоминает ТСН.
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Соответствующий закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей“ 19 ноября опубликовало издание “Голос Украины“.
По правилам, в автокреслах нужно перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом меньше, чем 145 сантиметров. За первое нарушение закона водителям грозит штраф в размере 510 грн, а в последующие разы сумма вырастет до 850 грн.
Ранее сообщалось, что в Украине собираются сделать проще процедуру регистрации такси.
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