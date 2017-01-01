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В Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел

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По правилам, в автокреслах нужно перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом меньше, чем 145 сантиметров.
За первое нарушение закона водителям грозит штраф в размере 510 грн
За первое нарушение закона водителям грозит штраф в размере 510 грн
depositphotos.com

Со среды, 20 октября, в Украине начали штрафовать за перевозку детей без автокресла. Об этом напоминает ТСН.

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Соответствующий закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей“ 19 ноября опубликовало издание “Голос Украины“.

По правилам, в автокреслах нужно перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом меньше, чем 145 сантиметров. За первое нарушение закона водителям грозит штраф в размере 510 грн, а в последующие разы сумма вырастет до 850 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются сделать проще процедуру регистрации такси.

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Теги: штрафы, автокресла, дети
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