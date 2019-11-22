В Киеве возле Ocean Plaza установили делинеаторы - исчезли ли пробки
Ситуация с нарушителями правил парковки возле ТРЦ Ocean Plaza остается напряженной. Несмотря на парковку внутри центра.
Читай также: В Киеве за неделю оштрафовали рекордное количество “героев парковки“
Решить проблему должна была установка делинеаторов - ими отделили крайнюю правую полосу движения в месте, где обычно было больше незаконно припаркованных авто.
Читай также: На дороге в Киеве зафиксировали рекордную скорость
Но в действительности полосой движения троллейбусы пользоваться не могут, поскольку линия электросети проходит далеко от нее. Об этом сообщает Авто24. К тому же, полосу привычно заняли таксисты.
Пробок возле торгового центра делиниаторы не решили. Теперь нарушители парковки останавливаются во втором ряду, где ждут пассажиров или высаживают их.
Ранее сообщалось, что в Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел.
Полная версия правил
Это по-нашему
А еблан который ставил эти делиниаторы не хочет за них заплатить из своего кармана? И за демонтаж заодно.