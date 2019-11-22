В Киеве возле Ocean Plaza установили делинеаторы - исчезли ли пробки

Решить проблему пробок должна была установка делинеаторов - ими отделили крайнюю правую полосу.

Ситуация с нарушителями правил парковки возле ТРЦ Ocean Plaza остается напряженной. Несмотря на парковку внутри центра.

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Решить проблему должна была установка делинеаторов - ими отделили крайнюю правую полосу движения в месте, где обычно было больше незаконно припаркованных авто.

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Но в действительности полосой движения троллейбусы пользоваться не могут, поскольку линия электросети проходит далеко от нее. Об этом сообщает Авто24. К тому же, полосу привычно заняли таксисты.

Пробок возле торгового центра делиниаторы не решили. Теперь нарушители парковки останавливаются во втором ряду, где ждут пассажиров или высаживают их.

Ранее сообщалось, что в Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел.