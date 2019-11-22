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В Киеве возле Ocean Plaza установили делинеаторы - исчезли ли пробки

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Решить проблему пробок должна была установка делинеаторов - ими отделили крайнюю правую полосу.
Пробок возле торгового центра делиниаторы не решили
Пробок возле торгового центра делиниаторы не решили
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Ситуация с нарушителями правил парковки возле ТРЦ Ocean Plaza остается напряженной. Несмотря на парковку внутри центра. 

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Решить проблему должна была установка делинеаторов - ими отделили крайнюю правую полосу движения в месте, где обычно было больше незаконно припаркованных авто.

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Но в действительности полосой движения троллейбусы пользоваться не могут, поскольку линия электросети проходит далеко от нее. Об этом сообщает Авто24. К тому же, полосу привычно заняли таксисты. 

Пробок возле торгового центра делиниаторы не решили. Теперь нарушители парковки останавливаются во втором ряду, где ждут пассажиров или высаживают их.

Ранее сообщалось, что в Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел.

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Теги: пробки, делинеаторы, Киев, Лыбедская
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.11.2019, 16:11
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гость
Но в действительности полосой движения троллейбусы пользоваться не могут, поскольку линия электросети проходит далеко от нее.
Это по-нашему
А еблан который ставил эти делиниаторы не хочет за них заплатить из своего кармана? И за демонтаж заодно.
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