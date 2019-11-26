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Украинцам позволят проследить историю авто онлайн

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Многие услуги можно будет заказать и оплатить в online режиме.
Доступной станет информация по истории транспортных средств
Доступной станет информация по истории транспортных средств
hsc.gov.ua

В Украине появляется все больше новых онлайн-сервисов для водителей, что не может не радовать. Об этом сообщает Авто24.

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В частности планируется “Персональный кабинет водителя“, который должен упростить получение услуг предоставляемых сервисными центрами.

Многие услуги можно будет заказать и оплатить в online режиме. В частности будет возможно отследить информацию по оплаченным или неоплаченным штрафам, открытым категориям, ограничениям на транспортные средства и другие данные.

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Доступной станет информация по истории транспортных средств. Пользователи смогут узнать, сколько владельцев было у транспортного средства, когда они менялись, какие были ДТП и сколько выписано штрафов.

Ранее сообщалось, что в Киеве за неделю оштрафовали рекордное количество “героев парковки“.

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Теги: сервисы, новинки, оплатить услуги, онлайн
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.11.2019, 19:39
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гость
Старая вонючая 3,14зда ира 0956 - шоб тебя в рот вы...е...б...а..ло стадо африканских слонов, за твой казламордый, фашистский, педерастический трёп.
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