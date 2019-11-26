Украинцам позволят проследить историю авто онлайн

Многие услуги можно будет заказать и оплатить в online режиме.

В Украине появляется все больше новых онлайн-сервисов для водителей, что не может не радовать. Об этом сообщает Авто24.

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В частности планируется “Персональный кабинет водителя“, который должен упростить получение услуг предоставляемых сервисными центрами.

Многие услуги можно будет заказать и оплатить в online режиме. В частности будет возможно отследить информацию по оплаченным или неоплаченным штрафам, открытым категориям, ограничениям на транспортные средства и другие данные.

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Доступной станет информация по истории транспортных средств. Пользователи смогут узнать, сколько владельцев было у транспортного средства, когда они менялись, какие были ДТП и сколько выписано штрафов.

Ранее сообщалось, что в Киеве за неделю оштрафовали рекордное количество “героев парковки“.