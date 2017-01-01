В Киевской области за сутки поймали 23 пьяных водителя
В Киевской области всего за сутки 26 ноября поймали 23 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Всего в этот день зафиксировано 400 случаев нарушения ПДД автомобилистами.
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Отмечается, что за нетрезвое вождением были задержаны, как автомобилисты, так и мотоциклист. Так, в селе Заворичи пьяный мужчина ездил на байке даже без водительского удостоверения.
Кроме того, в Борисполе водителя поймали на пьяном вождении, когда остановили его за нарушение ПДД. 44-мужчина прошел тест на “драгере“, который показал 1,56 промилле.
Также отмечается, что один из водителей “гонял“ в состоянии наркотического опьянения.
Ранее сообщалось, что руководителей таможен поймали на аферах с растаможкой на 44 млн грн.
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