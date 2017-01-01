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Украины смогут заказывать водительское удостоверение онлайн

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Услуги будут доступны только для автомобилистов, которые получили водительские удостоверения после 2013 года.
Также онлайн можно обменять права в случае изменения персональных данных водителя
Также онлайн можно обменять права в случае изменения персональных данных водителя
Facebook.com

В Украине скоро запустят заказать водительское удостоверение онлайн. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

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Сообщается, что услугой можно воспользоваться не выходя из дома с помощью электронного кабинета водителя.

По новым нормам, вступившим в силу 27 ноября 2019 года, водитель может обменять имеющееся удостоверение (после завершения срока его действия), которое было выдано впервые на два года, а также восстановить утерянный или украденный документ с помощью уже упомянутого электронного кабинета водителя или в Едином государственном портале административных услуг.

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Также онлайн можно обменять права в случае изменения персональных данных водителя. При этом отмечается, что все упомянутые услуги будут доступны только для автомобилистов, которые получили водительские удостоверения после 2013 года.

Ранее сообщалось, что украинцам позволят проследить историю авто онлайн.

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Теги: онлайн, новинки, сервис, водительские права
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