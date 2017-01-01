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Верховная Рада ввела отсрочку жесткий экологических стандартов "Евро-6"

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Новые правила должны были вступить с января 2020 года.
Новые правила должны были вступить с января 2020 года
Новые правила должны были вступить с января 2020 года
depositphotos.com

Ожидаемое решение об отсрочке запрета на ввезение новых авто ниже экостандарта “Евро-6“ до 2025 года было принято верховной Радой. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

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Новые правила должны были вступить с января 2020 года. Другими словами, с нового года новые автомобили с уровнем выбросов углекислых газов “Евро-5“ и ниже в Украину ввозить нельзя было бы.

Новый закон 2078-1, который поддержали 356 депутатов, предусматривает, что на территорию страны и в дальнейшем можно ввозить новые машины не только с уровнем выбросов в соответствии со стандартом “Евро-6“, но и “Евро-5“. Жесткие экологические нормы должны вступить в силу через пять лет.

Ранее сообщалось, что Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом.

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Теги: новые авто, Украина, Верховная Рада, Евро-6
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