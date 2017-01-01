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ВР приравняла людей с инвалидностью на колясках к участникам дорожного движения

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Данное решение решает значительные проблемы для лиц с инвалидностью и делает их передвижение более безопасным.
Лица с инвалидностью, которые передвигаются на инвалидных колясках с двигателем, приравниваются к участникам дорожного движения
Лица с инвалидностью, которые передвигаются на инвалидных колясках с двигателем, приравниваются к участникам дорожного движения
depositphotos.com

Анонсированное ранее дополнение в Закон Украины “О дорожном движении“ относительно организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются на инвалидных колясках“ было принято во втором чтении. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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По новым правилам, лица с инвалидностью, которые передвигаются на инвалидных колясках с двигателем, приравниваются к участникам дорожного движения.

Данное решение решает значительные проблемы для лиц с инвалидностью и делает их передвижение более безопасным.

“Согласно Европейскому соглашению (Женева, 1971 год), дополняющем Конвенцию о дорожном движении, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968, к пешеходам приравниваются лица, перемещающиеся на инвалидных колясках, приводимых в движение ими самими или движущихся со скоростью пешехода (т.е. если у инвалидных колясок есть двигатель)“, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Кроме того, такие лица с инвалидностью имеют право также двигаться по проезжей части дороги. Тогда они имеют такие же права на дороге, как и велосипедисты. Эта норма расширяет права людей с инвалидностью на дорогах, ведь во многих населенных пунктах тротуаров нет или они непригодны для передвижения на колясках.

Закон вступит в силу через полгода после публикации, ведь Кабмину надо будет внести соответствующие правки в Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом.

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Теги: инвалидная коляска, ВР, дорога, ПДД
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