В Украине грузовикам запретят ездить в больших городах днем

Грузовой транспорт массой более 8 тонн в городах с населением более 250 тысяч человек в “часы пик“ будет запрещено.

Имеется в виду промежутки времени с 6:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 21:00 вечера dumskaya.net

В Украине могут запретить проезд грузовых авто в крупных городах днем. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении, сообщает сайт Верховной Рады.

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Речь об изменениях в ст. 47 закона Украины “Об автомобильном транспорте“, по которым грузовой транспорт массой более 8 тонн в городах с населением более 250 тысяч человек в “часы пик“ будет запрещено.

Имеется в виду промежутки времени с 6:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 21:00 вечера. Также закон Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения“ дополнят нормой, которая обяжет местные органы власти не допускать превышения уровня шума от автотранспорта в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, как обещают реформировать таможню.