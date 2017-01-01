Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине грузовикам запретят ездить в больших городах днем

Комментариев: 0
Грузовой транспорт массой более 8 тонн в городах с населением более 250 тысяч человек в “часы пик“ будет запрещено.
Имеется в виду промежутки времени с 6:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 21:00 вечера
Имеется в виду промежутки времени с 6:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 21:00 вечера
dumskaya.net

В Украине могут запретить проезд грузовых авто в крупных городах днем. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении, сообщает сайт Верховной Рады.

Читай также: Виновные в ДТП пешеходы будут платить за ремонт машин - решение суда

Речь об изменениях в ст. 47 закона Украины “Об автомобильном транспорте“, по которым грузовой транспорт массой более 8 тонн в городах с населением более 250 тысяч человек в “часы пик“ будет запрещено.

Имеется в виду промежутки времени с 6:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 21:00 вечера. Также закон Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения“ дополнят нормой, которая обяжет местные органы власти не допускать превышения уровня шума от автотранспорта в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, как обещают реформировать таможню.

Поделись:
Теги: грузовые авто, шум, час-пик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь