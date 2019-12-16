Электронные водительские права запускают в тестовом режиме - Федоров

На тестирование записалось уже 35 тысяч автомобилистов.

Сообщается, что попробовать свои силы водители смогут уже 16 декабря Facebook.com

Анонсированный проект электронных водительских прав и техпаспорта запускают в тестовом режиме. Об этом во время брифинга рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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На тестирование записалось уже 35 тысяч автомобилистов. Сообщается, что попробовать свои силы они смогут уже 16 декабря.

“Мы уже запускаем бета-тестирование - вы видели, 35 тысяч человек записались на тестирование этого нашего приложения. Мы его уже создали, и в понедельник открывается возможность людям, которые записались, тестировать“, - сказал министр.

Ранее сообщалось, что виновные в ДТП пешеходы будут платить за ремонт машин - решение суда.