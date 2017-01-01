Верховная Рада снова отсрочила штрафы за "евробляхи"

Для вступления в силу законопроект должен еще подписать глава парламента и президент Украины Владимир Зеленский.

За соответствующий законопроект 2288 во втором чтении проголосовало 285 нардепов depositphotos.com

Верховная Рада отсрочила штрафы за незаконное пользование “евробляхами“ до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

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За соответствующий законопроект 2288 во втором чтении проголосовало 285 нардепов. В результате рассмотрения документа было рассмотрено 16 поправок, 11 из которых приняли.

Авторы законопроекта считают, что предварительная отсрочка штрафов до 20 ноября 2019 года “в полном объеме своей цели не достигла, через что возникла необходимость во внесении изменений в Таможенный кодекс“.

Для вступления в силу законопроект должен еще подписать глава парламента и президент Украины Владимир Зеленский.

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