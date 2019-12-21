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В Киеве превышают скорость 70% водителей - статистика

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Водителям стоит задуматься, ведь скоро система заработает уже полноценно и нарушителям будут приходить письма счастья.
Также было отмечено несколько рекордов скорости за последнее время
Также было отмечено несколько рекордов скорости за последнее время
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Разрешенная скорость движения по Столичному шоссе в Киеве - 50 км в час. По сообщению Центра организации дорожного движения этот режим нарушает 70% водителей.

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Такие данные удалось получить благодаря системе фото- видеофиксации нарушений TruSign, которая сейчас работает в тестовом режиме.

“По данным электронной системы TruSign, 17-18 декабря автомобили в среднем двигались по Столичному шоссе со скоростью 77,6 – 76,9 км/ч соответственно. При этом разрешенную скорость превысили около 70% из них“, - говорится в сообщении Центра.

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Водителям стоит задуматься, ведь скоро система заработает уже полноценно и нарушителям будут приходить письма счастья.

Также было отмечено несколько рекордов скорости за последнее время.

“17 декабря в 23:30 одно транспортное средство разогналось до 200 км/ч. 18 декабря максимальная скорость на Столичке составляла 197 км/ч, ее зафиксировали в 21:26.“, – отмечают в коммунальном предприятии.

Ранее сообщалось, как будет выглядеть электронное водительское удостоверение.

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Теги: дороги, закон, превышение скорости, письма счастья
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.12.2019, 14:15
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гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы!!!
Министерство обороны Украины объявило о намерении закупить американские ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 "Apache"!
Будем кацапов еб.а.шить
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