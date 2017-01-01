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Сколько разрешено алкоголя водителям в разных странах

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В Украине, как и в Восточной и Северной Европе, допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,2 промилле.
Кстати, в Украине с лета 2016 года штрафы стали более жесткими
Кстати, в Украине с лета 2016 года штрафы стали более жесткими
depositphotos.com

В Украине время праздников и корпоративов, поэтому нелишним будет напомнить о том, что садиться за руль пьяным смертельно опасно как для вас, так и окружающих. И надеяться, что и “в этот раз пронесет“ - глупо. А какой уровень алкоголя допустим в разных странах мира рассказал Авто24.

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В Украине, как и в Восточной и Северной Европе, допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. Правда, в Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии не разрешается садиться за руль даже после глотка пива.

В Западной и Центральной Европе, на части Балканского полуострова (Греция, Македония, Болгария), а также в Финляндии и Латвии предельное ограничение составляет 0,5 промилле, а в Великобритании (кроме Шотландии, где ограничение составляет 0,5 промилле) и на Мальте этот показатель еще выше - 0,8 промилле.

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Кстати, в Украине с лета 2016 года штрафы стали более жесткими - отныне за пьяное вождение штраф составит 10 200 гривен с лишением прав на 1 год. А если вы пьяным сядете за руль во второй раз, штраф вырастет вдвое.

В Великобритании и на Мальте допустимый показатель - 0,8 промилле.
В Великобритании и на Мальте допустимый показатель - 0,8 промилле.
auto.24tv.ua

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Теги: пьяные водители, Европа, правила
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