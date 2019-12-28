Уголовную ответственность за пьяное вождение отсрочили на полгода

Так что с 1 января пьяное вождение останется административным правонарушением.

Соответствующий закон отсрочили на 6 месяцев законом от 03.12.2019 №321-IX Скриншот видео

Обещанная с 1 января 2020 года уголовная ответственность за пьяное вождение пока отменяется. Об этом сообщает Авто24.

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Соответствующий закон отсрочили на 6 месяцев законом от 03.12.2019 №321-IX. Именно последний закон вступит в силу с начала года.

Так что с 1 января пьяное вождение останется административным правонарушением и влечет за собой денежный штраф с лишением права управления на определенный период.

Ранее сообщалось, что украинские водители получат электронную автогражданку к правам и техпаспорту.