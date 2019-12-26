В Украине вступил в силу важный закон об электрокарах - подробности

Уже с начала 2020 года водителям бензиновых и дизельных авто на законодательном уровне будет запрещено парковаться на местах для электрокаров.

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С начала года вступил в силу законопроект, который вводит специальные зеленые номерные знаки и приоритет при движении и парковке для электрокаров. Об этом сообщает “Интерфакс“.

Новые изменения должны полноценно ввести в шестимесячный период. Кроме зеленых номерных знаков, в стране должны разработать требования к оформлению паркомест для электрокаров, а именно: введут дорожные знаки “Для электромобилей“, “Кроме электромобилей“, “Станция зарядки электромобилей“.

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Уже с начала 2020 года водителям бензиновых и дизельных авто на законодательном уровне будет запрещено парковаться на местах для электрокаров. За нарушение предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 340 до 510 гривен. Кроме того, машину на горючем могут даже эвакуировать.

Ранее сообщалось, что украинские водители получат электронную автогражданку к правам и техпаспорту.