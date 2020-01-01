Если полиция выписала штраф без адвоката, его можно отменить

Полицейский обязан предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и предоставить для этого необходимо время.

Полиция не может выписывать штрафы, без присутствия адвоката, если водитель попросил отложить рассмотрение дела instagram.com

Полиция не может выписывать штрафы, без присутствия адвоката, если водитель попросил отложить рассмотрение дела для получения юридической помощи. Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

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Привлекаемое к административной ответственности лицо имеет право обратиться к инспектору с ходатайством предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и отложить для этого рассмотрение вопроса о наложении штрафа.

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Полицейский обязан предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и предоставить для этого необходимо время.

Даже если водитель не найдет адвоката или юриста, за это время он сможет написать основательные возражения, представить доказательства, найти свидетелей для установления необходимых фактов и, как следствие, предотвратить безосновательное привлечению к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в каких случаях можно игнорировать дорожные знаки.