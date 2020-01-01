Поездка за границу: Какие страны требуют международные права и как их получить
Сегодня сообщалось, что Турция и Украина подписали договор о взаимном признание водительсих прав. Это значит, что теперь по Турции можно ездить с водительскими правами Украины.
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Кроме Турции, украинцам можно ездить с внутренними правами в странах, которые вошли в Венскую Конвенцию о дорожном движении 1968 года. Их немало, тем не менее, есть еще 44 страны, в которых украинские права не признаются.
Это Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гаити, Гватемала, Доминиканская республика, Египет, Индия, Ирландия, Исландия, Иордания, Ити, Камбоджа, Канада, Кипр, Конго, Лаоская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливан, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Республика Сьерра-Леоне, Руанда, Сирийськая Арабская Республика, Сингапур, США, Тринидад и Тобаго, Уганда, Фиджи, Шри Ланка, Ямайка, Япония.
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Если вам предстоит поездка в эти страны, стоит поменять внутренние права на международные. Для их получения нужно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД с:
- оригиналом и копией водительского удостоверения
- паспорт гражданина Украины (если это ID-карта без данных о месте проживания, также надо принести справку о регистрации места проживания особы).
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу
- фото 3,5х4,5 см на матовой бумаге
- квитанцию об оплате административной услуги
Международное удостоверения без наличия внутреннего считается недействительным. После проверки вам вернут национальное удостоверение водителя и оба паспорта. Экзамен для получения международного паспорта проходить не нужно.
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