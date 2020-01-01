Поездка за границу: Какие страны требуют международные права и как их получить

Есть еще 44 страны, в которых украинские водительские права не признаются.

Чтобы не задумываться о том, подходят ли права, стоит получить международное удостоверение depositphotos.com

Сегодня сообщалось, что Турция и Украина подписали договор о взаимном признание водительсих прав. Это значит, что теперь по Турции можно ездить с водительскими правами Украины.

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Кроме Турции, украинцам можно ездить с внутренними правами в странах, которые вошли в Венскую Конвенцию о дорожном движении 1968 года. Их немало, тем не менее, есть еще 44 страны, в которых украинские права не признаются.

Это Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гаити, Гватемала, Доминиканская республика, Египет, Индия, Ирландия, Исландия, Иордания, Ити, Камбоджа, Канада, Кипр, Конго, Лаоская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливан, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Республика Сьерра-Леоне, Руанда, Сирийськая Арабская Республика, Сингапур, США, Тринидад и Тобаго, Уганда, Фиджи, Шри Ланка, Ямайка, Япония.

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Если вам предстоит поездка в эти страны, стоит поменять внутренние права на международные. Для их получения нужно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД с:

оригиналом и копией водительского удостоверения

паспорт гражданина Украины (если это ID-карта без данных о месте проживания, также надо принести справку о регистрации места проживания особы).

паспорт гражданина Украины для выезда за границу

фото 3,5х4,5 см на матовой бумаге

квитанцию об оплате административной услуги

Международное удостоверения без наличия внутреннего считается недействительным. После проверки вам вернут национальное удостоверение водителя и оба паспорта. Экзамен для получения международного паспорта проходить не нужно.

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