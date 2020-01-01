Поездка по тротуарам приведет к крупному штрафу и лишению прав - петиция

Массовая езда на автомобилях по тротуарам стала нормой в нашей стране.

Тротуар является зоной для пешеходов, где они могут чувствовать себя безопасно Скриншот youtube

Автор проекта “Останови лося!“ предложил ввести новую ответственность за езду на тротуарах, сообщает Auto24. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины.

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Инициатор предлагает увеличить штраф до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за первое нарушение, то есть 3400 гривен , или лишение прав на один год. А в случае повторного нарушения предусмотреть увеличение штрафа до 300 необлагаемых налогом минимумов, то есть 5100 гривен, или лишение прав на три года.

Поводом для такого обращения стал тот факт, что массовая езда на автомобилях по тротуарам стала рутиной, а в Кодексе об административных правонарушениях даже нет прямой нормы закона, которая бы предусматривала ответственность за такое правонарушение.

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В ежегодном отчете Национальной полиции даже не указывается количество травмированных и погибших пешеходов от водителей, которые двигались по тротуарной части дороги. При этом в Киеве за 2019 год погиб 51 пешеход, 7 из них на тротуаре.

В Украине сложилась судебная практика, при которой за преднамеренный наезд на пешехода на тротуаре водитель, совершивший наезд, привлекается к ответственности за “Создание аварийной обстановки“. И наказание такого водителя часто ограничивается штрафом в 680 гривень.

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Таким образом нивелируется основной принцип наказания - недопущение подобных нарушений ни самим нарушителем, ни другими водителями. А жизнь и здоровье пешеходов обесцениваются.

Ранее сообщалось, что в Украине по закону нельзя пользоваться каждым 20-м авто - почему.