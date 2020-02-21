Полиция назвала размер штрафа водителям за разговор по телефону

Штраф за разговор по телефону в Украине 2020 составляет 425 гривен.

В Киеве в 2019 году было зафиксировано почти 41 тысяча ДТП. Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Об этом сообщает полиция.

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“Нередко водители нарушают из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки“ - подчеркнули правоохранители.

А вам знакома картина, когда водители, проезжающие мимо держат в руках телефон: кто-то ведет эмоциональную беседу, кто-то смотрит в навигатор, некоторые могут даже переписываться или снимать видео

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“При скорости 30 километров в час за 2 секунды ваше авто проедет почти 17 метров. Всего две секунды внимания на телефон могут стоить дорогого ремонта транспортного средства, не говоря уже о жизни или здоровья“ - подчеркнули полицейские.

Штраф за телефон за рулем 2020

Напоминаем, что за пользование средствами связи предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 425 гривен

“В 2019 году патрульные полицейские столицы вынесли более 3000 постановлений за подобное нарушение и почти 400 - с начала этого года“ - подытожили правоохранители.

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