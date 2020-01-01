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Хозяинов гироскутеров приравняют к участникам дорожного движения: Законопроект

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Перемещение на малых электрифицированных мобилях во многих странах потребовало введения определенных правил безопасности.
Надевание шлема станет обязательным при поездках на подобных устройствах
Надевание шлема станет обязательным при поездках на подобных устройствах
Скриншот

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В Раду внесен законопроект об установлении правил для водителей легких электрических мобилей в виде электросамокатов, гиробордов, гироскутеров и т.д., сообщает ain.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

ain.ua

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В проекте закона предлагается лиц, перемещающихся на таких устройствах уравнять в правах с велосипедистами. Со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

Если проект пройдет успешное голосование, он будет обязателен к применению через три месяца после подписания президентом и публикации в официальной прессе. 

ain.ua

Ранее сообщалось, что за что будут штрафовать и пешеходов и водителей: Проект закона.

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Теги: электросамокат, гироборд, гироскутер
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