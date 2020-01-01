Хозяинов гироскутеров приравняют к участникам дорожного движения: Законопроект

Перемещение на малых электрифицированных мобилях во многих странах потребовало введения определенных правил безопасности.

Читай также: В Киеве заработает видеофиксация нарушений ПДД: Цена - 24 млн долларов

В Раду внесен законопроект об установлении правил для водителей легких электрических мобилей в виде электросамокатов, гиробордов, гироскутеров и т.д., сообщает ain.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

ain.ua

Читай также: Полиция назвала размер штрафа водителям за разговор по телефону

В проекте закона предлагается лиц, перемещающихся на таких устройствах уравнять в правах с велосипедистами. Со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

Если проект пройдет успешное голосование, он будет обязателен к применению через три месяца после подписания президентом и публикации в официальной прессе.

ain.ua

Ранее сообщалось, что за что будут штрафовать и пешеходов и водителей: Проект закона.