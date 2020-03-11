В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, кому все же можно осуществлять перевозки.

В Мининфраструктуры объяснили, кому можно перевозить пассажиров МИУ/Facebook

Постановлением Кабинета Министров Украины с 12 марта до 3 апреля на территории страны введен карантин. Запрещены регулярные автомобильные перевозки внутриобластного и межобластного сообщения. Исключение составили только легковые автомобильные перевозки. При этом, в постановлении Кабмина от 11.03.2020 г. №211 не указан запрет касательно осуществления специальных регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, сообщает МИУ.

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Согласно пунктам 13,45-50 Правил регулярные специальные перевозки могут быть организованы для транспортировки сотрудников предприятий, организаций и других организованных групп пассажиров.

Однако, с учетом карантинных мер и с целью защиты здоровья граждан, следует совершать перевозки с ограничением количества пассажиров в одном транспортном средстве – до 10 человек. А так же применять средства защиты – маски и дезинфекторы для обработки рук.

Ранее сообщалось,что с 17 марта закроют почти 50% пунктов пропуска на границе