Электронный европротокол при незначительных ДТП: При каких условиях это возможно
Украинские страховые компании напомнили украинским водителям об урегулировании страховых событий в период карантина с помощью электронного протокола, сообщает Авто24.
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Так как в последнее время украинцы предпочитают оформлять электронные страховые полисы, поэтому часто бумажных бланков “Европротокола” у участников ДТП нет.
В этом случае при незначительных ДТП у водителей есть возможность самим оформить электронный европротокол при помощи смартфона.
Ознакомиться с этой процедурой можно на сайте Моторного транспортного (страхового) бюро Украины в разделе “Электронный европротокол”.
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Далее, если выполнены следующие необходимые условия:
- у всех участников ДТП есть страховые полисы,
- все согласны, кто виноват в ДТП,
- у машин не было прицепов,
- никто не пострадал,
- сумма убытков не превышает 50 000 гривен,
- среди водителей нет людей в состоянии алкогольного опьянения, -
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можно оформлять электронный европротокол. При этом в наличии должны быть свидетельство о регистрации автомобиля, удостоверение водителя и действительный полис “автогражданки”.
Решением Президиума МТСБУ от 13.07.17 № 403/2017 при правильном заполнении электронного европротокола водителям не нужно обращаться в свою страховую компанию для регистрации ДТП.
Ранее сообщалось, что нужно для страховки авто в Украине в 2020 году.
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