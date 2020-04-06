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Электронный европротокол при незначительных ДТП: При каких условиях это возможно

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При правильном заполнении “Электронного европротокола” водителям не нужно обращаться в свою страховую компанию для регистрации ДТП.
До карантина можно было оформлять бумажный европротокол
До карантина можно было оформлять бумажный европротокол
Скриншот youtube

Украинские страховые компании напомнили украинским водителям об урегулировании страховых событий в период карантина с помощью электронного протокола, сообщает Авто24.

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Так как в последнее время украинцы предпочитают оформлять электронные страховые полисы, поэтому часто бумажных бланков  “Европротокола” у участников ДТП нет.

В этом случае при незначительных ДТП у водителей есть возможность самим оформить электронный европротокол при помощи смартфона.

Ознакомиться с этой процедурой можно на сайте Моторного транспортного (страхового) бюро Украины в разделе “Электронный европротокол”. 

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Далее, если выполнены следующие необходимые условия:

  • у всех участников ДТП есть страховые полисы,
  • все согласны, кто виноват в ДТП,
  • у машин не было прицепов,
  • никто не пострадал,
  • сумма убытков не превышает 50 000 гривен,
  • среди водителей нет людей в состоянии алкогольного опьянения, -

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можно оформлять электронный европротокол. При этом в наличии должны быть свидетельство о регистрации автомобиля, удостоверение водителя и действительный полис “автогражданки”.

Решением Президиума МТСБУ от 13.07.17 № 403/2017 при правильном заполнении электронного европротокола водителям не нужно обращаться в свою страховую компанию для регистрации ДТП.

Ранее сообщалось, что нужно для страховки авто в Украине в 2020 году.

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Теги: Электронный европротокол, полис “автогражданки”
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
i-yurec    06.04.2020, 15:53
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i-yurec
Ржу с фото, Саша грей оформляет европротокол, за то, что в зад въехали
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