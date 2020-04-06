Электронный европротокол при незначительных ДТП: При каких условиях это возможно

При правильном заполнении “Электронного европротокола” водителям не нужно обращаться в свою страховую компанию для регистрации ДТП.

До карантина можно было оформлять бумажный европротокол Скриншот youtube

Украинские страховые компании напомнили украинским водителям об урегулировании страховых событий в период карантина с помощью электронного протокола, сообщает Авто24.

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Так как в последнее время украинцы предпочитают оформлять электронные страховые полисы, поэтому часто бумажных бланков “Европротокола” у участников ДТП нет.

В этом случае при незначительных ДТП у водителей есть возможность самим оформить электронный европротокол при помощи смартфона.

Ознакомиться с этой процедурой можно на сайте Моторного транспортного (страхового) бюро Украины в разделе “Электронный европротокол”.

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Далее, если выполнены следующие необходимые условия:

у всех участников ДТП есть страховые полисы,

все согласны, кто виноват в ДТП,

у машин не было прицепов,

никто не пострадал,

сумма убытков не превышает 50 000 гривен,

среди водителей нет людей в состоянии алкогольного опьянения, -

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можно оформлять электронный европротокол. При этом в наличии должны быть свидетельство о регистрации автомобиля, удостоверение водителя и действительный полис “автогражданки”.

Решением Президиума МТСБУ от 13.07.17 № 403/2017 при правильном заполнении электронного европротокола водителям не нужно обращаться в свою страховую компанию для регистрации ДТП.

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