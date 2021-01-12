Кто сможет бесплатно ездить по платным дорогам: решение Кабмина

О соответствующем решении правительства рассказал Владислав Криклий.

В будущем, список тех, для кого проезд по платным дорогам будет бесплатным может измениться depositphotos

Пока в МВД никак не могут запустить авто-фантомы, в Кабмине всерьез рассуждают о платных дорогах в Украине. Так, на этот раз в правительстве утвердили порядок бесплатного проезда по дорогам, которые были построены на условиях концессии.

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При этом проезд будет не совсем бесплатный. Так, в правительстве потом будут возмещать стоимость бесплатного проезда для концессионера.

Соответствующими новостями поделился глава Мининфраструктуры Владислав Криклий:

Государственно-частное партнерство было и остается одним из ключевых механизмов в реализации масштабных и перспективных инфраструктурных проектов в стране на ближайшие годы

Так, право на бесплатный проезд по концессионным дорогам предоставляется:

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транспортным средствам, которые принадлежат физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности и используются ими в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;

транспортным средствам, которые используются органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором;

дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором. Кроме того, Порядок предусматривает возмещение концессионеру за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии или эпизоотии.

Ранее мы писали о том, сколько придется платить за проезд по платным дорогам.