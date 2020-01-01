Что делать, если забрали права после ДТП в Украине: инструкция
Недавно мы рассказывали о том, как себя вести, если у вас забрали права по 130 статье (проще говоря - за пьянку за рулем). В то же время, права могут забрать не только за этот проступок, но и за совершение ДТП. Как же действовать в таком случае?
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По закону, водителя могут лишить водительских прав только в суде. В то же время, довольно часто, инспекторы полиции уже на месте ДТП требуют у водителя сдать его физические права. Оказывается, такое требование вполне законно, при этом если у вас сразу забрали права после ДТП, то взамен вам должны выдать временное разрешение на вождение авто.
Временное разрешение на вождение авто действует на протяжении 90 дней
Таким образом приходим к выводу, что временно забрать права может и сотрудник полиции, а вот лишить права управления автомобилем может исключительно суд.
На какой срок могут лишить прав?
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Тут все достаточно сложно. Срок, на который водителя могут лишить прав варьируется от 90 дней до 10 лет в зависимости от тяжести правонарушения. При этом стоит понимать, что срок лишения прав начинает исчисляться не с момента их изъятия правоохранительными органами, а со дня принятия решения в суде.
Естественно, что между видом правонарушения на дороге и сроком лишения прав есть прямая связь. Лишение прав само по себе одна из жесточайших санкций, которые могут применить по отношению к водителю. Как правило, права управления автомобилем, водителя лишают в следующих ситуациях:
- Создание аварийной ситуации
Водительское удостоверение могут изъять на 6-12 месяцев за нарушение правил дорожного движения, из-за которого другие участники движения вынуждены были тормозить, менять траекторию движения, выезжать на встречную полосу или обочину и совершать другие действия, дабы избежать аварии и обезопасить себя и транспорт.
- Невыполнение требований правоохранительных органов об остановке
Если водитель продолжил движение после предъявления законных требований сотрудника полиции о немедленной остановке, он может лишиться прав на 3-6 месяцев.
- Нарушение правил при пересечении железнодорожного переезда
Выезд автомобиля на железнодорожный переезд в случаях, когда это запрещено, карается достаточно сурово – лишением прав управления автомобилем сроком от 12 до 24 месяцев.
- Вина в ДТП
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Нарушение ПДД, которое привело к дорожно-транспортному происшествию с пострадавшими, повреждением транспортных средств, дорожных сооружений или любого другого материального имущества, практически всегда, помимо штрафов, карается лишением водительских прав. Как правило, ездить за рулем запретят на срок от 6 месяцев до 1 года, но судом могут быть рассмотрены отягощающие обстоятельства, и срок лишения прав станет больше.
- Нарушение правил эксплуатации транспортного средства
Управление автомобилем с серьезными неисправностями тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления карается лишением прав на 3-6 месяцев, но только в случае повторного нарушения в течение 1 года после предупреждения.
- Управление в состоянии опьянения
Самый длительный срок лишения прав, от 1 до 10 лет, грозит в случае, когда водитель остановлен инспектором полиции в нетрезвом виде, под воздействием алкоголя, наркотиков или сильнодействующих лекарственных препаратов, которые снижают реакцию и внимание. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования в случае подозрения не поможет избежать наказания и карается также лишением прав.
Как вернуть права после ДТП?
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Как и в случае с лишением прав за пьяное вождение, есть несколько способов, которые позволяют вернуть себе права если у вас их отобрали после ДТП:
- Дождаться, пока истечет срок рассмотрения дела
- Заменить изъятие прав штрафом
- Оспорить постановление полиции в суде и вернуть себе права
- Подождать пока окончиться срок лишения прав.
Юристы утверждают, что на практике многие дела не доходят до суда и через 90 дней люди попросту пишут заявление и возвращают свои права обратно. В то же время, если дело уже дошло до суда, то необходимо заручиться помощью опытного юриста.
Если же вы решили пойти по пути наименьшего сопротивления и дождаться пока окончиться срок лишения прав, то вам придется заново сдавать экзамен в СЦ МВД.
Как узнать, где права после лишения?
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В зависимости от того, как развивалась ситуация после ДТП, забирать права можно в разных местах:
- если удостоверение изъято временно инспектором полиции, то получить его можно по истечении трехмесячного срока в отделении полиции по месту регистрации — если решение судом принято не было;
- если суд принял решение о наказании штрафом, то обращаться нужно тоже в отделении полиции, но уже после того, как судебное решение вступит в законную силу. Чтобы забрать права после оплаты штрафа, необходимо приложить квитанцию об оплате штрафа и оригинал судебного постановления. Все это происходит в сервисном центре по месту регистрации;
- если судом решение было принято о лишении водительского удостоверения на какой-либо срок, то после его окончания и успешной сдачи повторного экзамена, а также медицинского освидетельствования получить права можно в РСЦ.
Ранее мы писали о том, что делать если забрали права за пьяное вождение.
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