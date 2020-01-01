Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой в Украине: инструкция

Главное вовремя узнать о том, что вам пришло постановление.

В последнее время, украинцы получают достаточно большое количество штрафов за нарушение ПДД. Одним из главных источников штрафов для украинцев стали штрафы с камер автоматической фиксации (КАФ) нарушений ПДД.

Читай также: Камеры автофиксации начали штрафовать евробляхеров: но есть одно но

В связи с такими изменениями, многих терзает вопрос, а как же оплатить штраф за нарушение ПДД в 2021 году в Украине. Достаточно подробную инструкцию о том, через какие сервисы и как можно проверить штрафы мы уже рассказывали ранее. Несмотря на это, у водителей осталось еще множество вопросов касательно оплаты штрафов, на которые мы попытаемся сегодня ответить.

Как оплатить штраф со скидкой 50 процентов в Украине

depositphotos

С экранов телевизоров и в сети достаточно часто идет речь о том, что некоторые штрафы можно оплатить со скидкой. Это действительно так, но о том, как именно это происходит практически нигде не говорят.

Чтобы оплатить штраф ПДД со скидкой, необходимо оплатить его в течение 10 дней после получения

Отметим, что речь идет именно о 10 календарных днях, а не рабочих. Казалось бы, все просто, но это далеко не так. Самая большая проблема, которая касается оплаты штрафов в льготный период – своевременное оповещение.

Читай также: Водителей будут контролировать через смартфон: новый проект МВД

Оповещение о полученном штрафе (если он пришел через систему КАФ) можно получить несколькими способами:

Через приложение

Через Telegram-боты

По почте

Чтобы получить уведомление в приложении или через Telegram-бота, вам нужно заранее зарегистрироваться и добавить свой автомобиль

В первом и втором случае уведомление о штрафе вам придет буквально в течении получаса после нарушения. При этом вы сможете оплатить штраф буквально одним нажатием кнопки на смартфоне.

Во втором случае все непредсказуемо. Уведомление с почты о заказном письме вам придет примерно через 2-3 дня после того, как будет выписано постановление. После этого придется идти на почту и забирать само постановление, а затем идти в банк и оплачивать.

Как проверить штрафы ПДД в Украине

Читай также: Права и техпаспорт в “Дия“: проблемы и варианты решения

Но что же делать, если вы знаете, что ехали на большой скорости рядом с камерой и вам могут выписать штраф? Чтобы успокоить нервы, для водителей запустили функцию проверки штрафов (привязка идет к автомобилю, а не к тому, кто был за рулем).

Проверить штрафы можно при помощи нескольких приложений и онлайн-сервисов

Сайт МВД

Скриншот

Мобильные приложения (основных существует два: Штрафы ПДД и Штрафы UA)

Коллаж

Telegram-боты

Скриншот

Интернет-банк Приват24

Скриншот

Мобильное приложение monobank

Скриншот/КБЦ

Электронный кабинет водителя

Скриншот

Как оплатить штрафы ПДД в Украине 2021

Читай также: Как легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

Оплатить штраф можно как через кассу, так и онлайн. В первом случае потребуется сам документ о том, что вам выписали штраф, который необходимо забрать на почте, после чего идти в кассу.

Во втором случае, после проверки штрафа через мобильные приложения или онлайн-сервисы вам сразу будет предложено их оплатить. При оплате онлайн, как и при оплате через банк с вас взимается определенная комиссия.

Ранее мы сообщали о том, как легко проверить наличие штрафа.