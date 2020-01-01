Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой в Украине: инструкция
В последнее время, украинцы получают достаточно большое количество штрафов за нарушение ПДД. Одним из главных источников штрафов для украинцев стали штрафы с камер автоматической фиксации (КАФ) нарушений ПДД.
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В связи с такими изменениями, многих терзает вопрос, а как же оплатить штраф за нарушение ПДД в 2021 году в Украине. Достаточно подробную инструкцию о том, через какие сервисы и как можно проверить штрафы мы уже рассказывали ранее. Несмотря на это, у водителей осталось еще множество вопросов касательно оплаты штрафов, на которые мы попытаемся сегодня ответить.
Как оплатить штраф со скидкой 50 процентов в Украине
С экранов телевизоров и в сети достаточно часто идет речь о том, что некоторые штрафы можно оплатить со скидкой. Это действительно так, но о том, как именно это происходит практически нигде не говорят.
Чтобы оплатить штраф ПДД со скидкой, необходимо оплатить его в течение 10 дней после получения
Отметим, что речь идет именно о 10 календарных днях, а не рабочих. Казалось бы, все просто, но это далеко не так. Самая большая проблема, которая касается оплаты штрафов в льготный период – своевременное оповещение.
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Оповещение о полученном штрафе (если он пришел через систему КАФ) можно получить несколькими способами:
- Через приложение
- Через Telegram-боты
- По почте
Чтобы получить уведомление в приложении или через Telegram-бота, вам нужно заранее зарегистрироваться и добавить свой автомобиль
В первом и втором случае уведомление о штрафе вам придет буквально в течении получаса после нарушения. При этом вы сможете оплатить штраф буквально одним нажатием кнопки на смартфоне.
Во втором случае все непредсказуемо. Уведомление с почты о заказном письме вам придет примерно через 2-3 дня после того, как будет выписано постановление. После этого придется идти на почту и забирать само постановление, а затем идти в банк и оплачивать.
Как проверить штрафы ПДД в Украине
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Но что же делать, если вы знаете, что ехали на большой скорости рядом с камерой и вам могут выписать штраф? Чтобы успокоить нервы, для водителей запустили функцию проверки штрафов (привязка идет к автомобилю, а не к тому, кто был за рулем).
Проверить штрафы можно при помощи нескольких приложений и онлайн-сервисов
- Сайт МВД
- Мобильные приложения (основных существует два: Штрафы ПДД и Штрафы UA)
- Telegram-боты
- Интернет-банк Приват24
- Мобильное приложение monobank
- Электронный кабинет водителя
Как оплатить штрафы ПДД в Украине 2021
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Оплатить штраф можно как через кассу, так и онлайн. В первом случае потребуется сам документ о том, что вам выписали штраф, который необходимо забрать на почте, после чего идти в кассу.
Во втором случае, после проверки штрафа через мобильные приложения или онлайн-сервисы вам сразу будет предложено их оплатить. При оплате онлайн, как и при оплате через банк с вас взимается определенная комиссия.
Ранее мы сообщали о том, как легко проверить наличие штрафа.
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