Как правильно проезжать перекресток с круговым движением: видео

В полиции решили на своем примере показать, как правильно проезжать круг.

Ни для кого не секрет, что перекресток с круговым движением до сих пор остается одним из самых проблемных и спорных моментов в украинских ПДД. Несмотря на единый стандарт, который ввели в 2017 году, многие водители до сих пор теряются при проезде перекрестков с круговым движением.

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Такие перекрестки, по данным полиции, являются одними из наиболее аварийных. Казалось бы, в 2017 году были изменены правила проезда круговых перекрестков, и автомобилям, которые двигаются по кругу, предоставили преимущество. В то же время у многих водителей то и дело появляются вопросы.

Так, самые большие трудности вызывают перекрестки, на которых есть несколько полос для выезда на круг, несколько полос для съезда с круга и несколько полос для движения на самом круге.

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Неразбериху в этом вопросе попытались искоренить в патрульной полиции Львовской области, показав пример того, как необходимо проезжать перекрестки с круговым движением в самых разных вариациях.

“Первое кольцо, которое мы взяли, это пересечение улиц Кульпарковская – Владимира Великого – Выговского. Здесь практически ежедневно происходят ДТП. Как избежать аварий смотрите в видео”, – сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, как нужно проезжать перекрестки с круговым движением.