Что нужно для сертификации ГБО в Украине: порядок прохождения и цены

В Украине есть несколько станций, где можно пройти сертификацию авто с ГБО.

Сегодня все больше украинцев переходит на ГБО. Есть ситуации, когда подобная доработка автомобиля действительно является оптимальным вариантом.

Читай также: В Украине хотят дополнительно проверять автомобили с ГБО: подробности

В то же время, переход на газ приводит к ряду проблем. Одна из первых и самых больших с точки зрения законодательства – необходимость перерегистрации автомобиля.

Какие документы нужны для регистрации ГБО в 2021 году при обращении в СЦ МВД

ГСЦ МВД

Читай также: Лучшие авто для ГБО в Украине: цена и качество

В МВД был назван четкий список документов, который необходим для того, чтобы вписать ГБО в техпаспорт автомобиля:

паспорт; ИНН код; акт приема-передачи авто (выдает сервисная компания, которая устанавливала ГБО); свидетельство о согласовании конструкции (выдает сервисная компания, которая устанавливала ГБО); акт технической экспертизы, нужен всем, кроме переоборудованных автобусов (выдает уполномоченный орган); приказ управляющего предприятием о назначении ответственного лица (только для юрлиц); также требуется предъявить автомобиль с установленным ГБО. доверенность, для переоформления авто проданных по доверенности

Доверенность изымается после перерегистрации автомобиля

Таким образом, если вы хотите поставить газ на авто по доверенности, то необходимо выбрать один из следующих вариантов:

Переоформить машину на себя до установки ГБО Снять машину с учета, после чего ставить газ Заранее договорится с владельцем об оформлении новой доверенности после переоборудования автомобиля.

Во время сертификации ГБО самые большие трудности у владельцев возникают с актом технической экспертизы. Все дело в том, что его сейчас просто невозможно получить. На данный момент его заменил сертификат о соответствии.

Где можно пройти сертификацию авто с ГБО

depositphotos.com

Читай также: Самые надежные современные двигатели: немецкие и японские миллионники

Список всех компаний, которые занимаются сертификацией ГБО вы можете найти на сайте mtu.gov.ua. Всего существует 16 организаций в Украине, которые могут провести сертификацию переоборудованного авто. При этом стоимость сертификации варьируется в пределах 1800 - 3300 грн. Эта сумма оплачивается непосредственно по месту проведения сертификации.

В целом, процесс сертификации занимает около 2 часов, но сам сертификат, с которым можно перерегистрировать авто в МВД, вам выдадут только на следующий день.

Необходимы документы для сертификации ГБО на авто в Украине в 2021 году

ГСЦ МВД

Читай также: Украинцы больше не вписывают ГБО в техпаспорт: что изменилось

Если сертификацией занимается владелец авто:

Паспорт и код владельца авто

владельца авто Техпаспорт на автомобиль (украинский)

на автомобиль (украинский) Свидетельство о согласовании конструкции и акт приема-передачи авто (выдают установщики ГБО)

Если автомобиль приобретен по договору купли-продажи:

Паспорт и код владельца авто

владельца авто Техпаспорт на автомобиль украинский

на автомобиль украинский Свидетельство о согласовании конструкции и акт приема-передачи авто (выдают установщики гбо)

(выдают установщики гбо) Договор купли-продажи авто

Договор комиссии

Акт технического состояния авто

Ранее мы писали о том, какие авто лучше всего подходят под ГБО.