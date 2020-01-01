Что нужно для сертификации ГБО в Украине: порядок прохождения и цены
Сегодня все больше украинцев переходит на ГБО. Есть ситуации, когда подобная доработка автомобиля действительно является оптимальным вариантом.
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В то же время, переход на газ приводит к ряду проблем. Одна из первых и самых больших с точки зрения законодательства – необходимость перерегистрации автомобиля.
Какие документы нужны для регистрации ГБО в 2021 году при обращении в СЦ МВД
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В МВД был назван четкий список документов, который необходим для того, чтобы вписать ГБО в техпаспорт автомобиля:
- паспорт;
- ИНН код;
- акт приема-передачи авто (выдает сервисная компания, которая устанавливала ГБО);
- свидетельство о согласовании конструкции (выдает сервисная компания, которая устанавливала ГБО);
- акт технической экспертизы, нужен всем, кроме переоборудованных автобусов (выдает уполномоченный орган);
- приказ управляющего предприятием о назначении ответственного лица (только для юрлиц);
- также требуется предъявить автомобиль с установленным ГБО.
- доверенность, для переоформления авто проданных по доверенности
Доверенность изымается после перерегистрации автомобиля
Таким образом, если вы хотите поставить газ на авто по доверенности, то необходимо выбрать один из следующих вариантов:
- Переоформить машину на себя до установки ГБО
- Снять машину с учета, после чего ставить газ
- Заранее договорится с владельцем об оформлении новой доверенности после переоборудования автомобиля.
Во время сертификации ГБО самые большие трудности у владельцев возникают с актом технической экспертизы. Все дело в том, что его сейчас просто невозможно получить. На данный момент его заменил сертификат о соответствии.
Где можно пройти сертификацию авто с ГБО
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Список всех компаний, которые занимаются сертификацией ГБО вы можете найти на сайте mtu.gov.ua. Всего существует 16 организаций в Украине, которые могут провести сертификацию переоборудованного авто. При этом стоимость сертификации варьируется в пределах 1800 - 3300 грн. Эта сумма оплачивается непосредственно по месту проведения сертификации.
В целом, процесс сертификации занимает около 2 часов, но сам сертификат, с которым можно перерегистрировать авто в МВД, вам выдадут только на следующий день.
Необходимы документы для сертификации ГБО на авто в Украине в 2021 году
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Если сертификацией занимается владелец авто:
- Паспорт и код владельца авто
- Техпаспорт на автомобиль (украинский)
- Свидетельство о согласовании конструкции и акт приема-передачи авто (выдают установщики ГБО)
Если автомобиль приобретен по договору купли-продажи:
- Паспорт и код владельца авто
- Техпаспорт на автомобиль украинский
- Свидетельство о согласовании конструкции и акт приема-передачи авто (выдают установщики гбо)
- Договор купли-продажи авто
- Договор комиссии
- Акт технического состояния авто
Ранее мы писали о том, какие авто лучше всего подходят под ГБО.
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