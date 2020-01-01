Льготные условия растаможки евроблях за "вознаграждение": новый закон

Растаможка автомобилей на еврономерах будет проводиться по новой формуле.

Льготные условия доступны только для тех, кто ввез автомобиль в Украину декабря 2020 года depositphotos

Пока в некоторых областях полиция усердно штрафует евробляхеров, владельцам авто на еврономерах предложили новую схему растаможки. Так, депутаты предлагают разрешить владельцам авто на еврономерах растомаживать авто на льготных условиях при оплате “добровольного взноса“.

Читай также: Полиция с двойным усердием штрафует евробляхеров в Харькове и области

Размер взноса будет составлять 8,5 тысячи гривен, а воспользоваться этим предложением смогут только те водители, которые ввезли автомобили на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий вариант решения проблемы был утвержден в профильном комитете по финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Депутаты пообещали зарегистрировать эту инициативу в парламенте уже в ближайшее время.

Если законопроект 3704-д все же примут, то у владельцев евроблях будет 180 дней, чтобы растаможить свои авто.

Условия растаможки автомобилей согласно закону 3704-д

depositphotos

Читай также: Евробляхерам продолжают выписывать штрафы: что известно

Растаможить можно будет только одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп)

Стандарт двигателя в автомобиле должен быть на уровне “Евро-2“ или выше.

Автомобиль можно будет не растаможивать, а вывезти за пределы Украины оплатив сбор в 8500 гривен.

Закон не будет распространяться на автомобили, которые ввезли недавно.

Стоимость растаможки “евроблях“

Пошлина - бесплатно. Акциз – в законопроекте прописана новая формула, в которой фигурируют возраст авто, тип топлива и объем двигателя; НДС 20% начисляется на акциз, а не на стоимость авто.

Ранее мы сообщали о том, что в полиции с двойным усердием штрафуют евробляхеров в Харьковской области.