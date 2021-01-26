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В Киеве заметили новый дорожный знак: что означает

Комментариев: 2
Ранее в правилах дорожного движения был похожий знак, только с другим значением.
Знаки установили сразу в трех местах в столице
Знаки установили сразу в трех местах в столице
Скриншот/pdd.ua

Недавно в столице начали появляться новые дорожные знаки. При этом догадаться об их значении не так-то просто.

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Речь идет об обновленных знаках “изменение покрытия“ с классификационным номером 1.40. На столичных дорогах уже установили несколько новых дорожных знаков “Изменение покрытия“.

Так, новые знаки появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской. Знаки предупреждают об изменении дорожного покрытия и необходимости корректировки скорости автомобиля в зависимости от типа покрытия.

Скриншот

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К примеру, в Киеве этот знак появился там, где асфальтированное покрытие переходит в брусчатку. Чтобы не создавать аварийную ситуацию, при виде такого знака, водитель должен снизить скорость.

Стоит сказать, что знак 1.40 “Смена покрытия“ появился в ПДД после Постановления Кабмина от 11 ноября 2020 года. При этом он заменил старый знак 1.40 “Конец дороги с усовершенствованным покрытием“.

Скриншот/pdd.ua

Ранее мы сообщали о том, что в Украине ввели новые дорожные стандарты.

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Теги: Киев, дорожные знаки, ПДД, столица, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.01.2021, 11:00
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гость
Пейсатые никак не нажрутся.
Мы то знаем...  (аноним)  26.01.2021, 10:36
Оценка:  0
Мы то знаем...
Бабло пилят на установке новых знаков и лежачих полицейских ( надолбов ). Контролю эта хрень не поддаётся, заводики работают на полную..
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