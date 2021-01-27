Когда в Украине появится обязательный техосмотр: названа дата

Техосмотр будут вводить поэтапно для разных видов техники.

До этого в Украине также был техосмотр, но его отменили в 2011 году depositphotos

В скором времени техосмотр в Украине станет обязательным. Так, начиная с 2022 года каждое транспортное средство на украинских дорогах должно будет иметь талон о прохождении техосмотра.

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Соответствующими планами Владислав Криклий поделился в интервью изданию РБК-Украина.

В первую очередь техосмотр коснется переоборудованных автомобилей, которые ввозят в Украину в первый раз. По словам министра, введение обязательного техосмотра является одним из ключевых требований для вхождения Украины в ЕС.

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Как известно, ранее в Украине уже был обязательный техосмотр автомобилей, но его отменили в 2011 году в силу различных причин. В то же время, требования о необходимости введения техосмотра в Украине сейчас, прописаны в Директиве 2014/45/ЕС.

Также мы сообщали о том, что в Украине планируют дополнительно проверять автомобили с ГБО.