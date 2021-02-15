В Украине могут ужесточить наказание за нарушение ПДД: подробности

Штраф за превышение скорости и езду без прав вырастет до 3500 грн.

За езду в пьяном виде, теперь водителей могут посадить depositphotos

В скором времени в Украине могут принять новый закон, который серьезно расширит полномочия полиции. В то же время, в данном законопроекте также идет речь о серьезных штрафах для самих водителей.

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На недавнем брифинге в МВД отметили, что новые штрафы для водителей могут появиться уже в ближайшие несколько месяцев. Если депутаты проголосуют за законопроект 2695, то водителей ждет штраф в 3,500 гривен за нарушение скорости, и до 51 000 гривен за пьянку за рулем.

Несмотря на позитив для безопасности на дороге в виде увеличения штрафов, в этом же законе есть и вторая часть, из-за которой его принятие затянулось почти на год. Так, в законопроекте 2695 также предлагают расширить полномочия полиции:

Водитель по требованию полиции должен выключить двигатель, передать документы и предоставить автомобиль для визуального осмотра полиции; Введение профилактических остановок, ради проверки водителей на трезвость.

По словам Антона Геращенко, в законе кое-что доработали перед вторым чтением. Так, был убран пункт о выключении двигателя и поверхностном осмотре.

Если говорить о профилактических проверках на трезвость – то их оставили, но прописали четкое время: с 10 вечера до 8 утра и в праздничные и выходные дни, а также на следующий день после них.

“Есть мнение, что это будет беспредел полиции. Мы готовы отказаться именно от этого пункта во время рассмотрения этого закона, если это необходимый компромисс, то давайте так и сделаем “, - говорит Геращенко.

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Если говорить о штрафах, то они будут следующими:

Если водитель сел пьяным за руль в первый раз: штраф будет составлять 17 тысяч и лишение водительского удостоверения на 1 год; Если поймают во второй раз в течение года, то штраф будет уже 34 тысячи гривен, а суд на свое усмотрение может еще и арестовать нарушителя на 10 суток; Если пьяного водителя поймают за рулем в третий раз, то штраф составит 51 тысячу гривен, а также возможный арест на 15 суток.

Когда речь идет о других штрафах, то они могут стать следующими:

Штраф за превышение скорости более, чем на 50 км/ч 3400 гривен, вместо 510 гривен; Штраф за управление машиной без прав – 3400 гривен, вместо 510 гривен; Если права забрали, а водитель все равно сел за руль – штраф будет более 20 тысяч, вместо 510 гривен.

Если законопроект все же примут, водители почувствуют новые размеры наказания уже на следующий день, после принятия закона.

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