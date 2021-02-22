За раскапывание своего автомобиля от снега можно получить штраф: видео

Водителей попросили не загрязнять дороги во время раскопок своих автомобилей.

С приходом снегопадов в Украину многие водители вспомнили это незабываемое чувство, когда среди трех одинаковых сугробов во дворе нужно найти именно свой автомобиль. В то время как некоторые водители добросовестно чистили свои автомобили, другие шли по более простому пути.

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Владельцы, которые оставили свои автомобили на обочинах дорог, решили пойти по пути наименьшего сопротивления и при раскопке своих автомобилей сбрасывали снег прямо на расчищенный участок дороги.

С одной стороны - это сильно упрощает процесс очистки автомобиля, а с другой стороны – таким образом, водитель создает для других участников дорожного движения аварийно-опасный участок на дороге.

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Подобного водителя удалось запечатлеть на одну из камер видеонаблюдения в Киеве. При этом водителям напомнили, что при загрязнении чистой проезжей части снегом их может ждать штраф. Речь идет о статье 139 КУоАП.

Если рядом будет проезжать полиция и составит штраф на нарушителя, то ему придется заплатить 340 гривен, или же ему могут назначить общественные работы на срок от 20 до 30 часов. Если из-за снега на дороге получат повреждения автомобили или дорожная инфраструктура, то штраф вырастет до 510 гривен.

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