Растаможка авто в Украине по новым законам: цены и сроки

Растаможка авто в Украине в 2021 году будет осуществляться по новому закону.

После новостей о том, что в Украине приняли новый закон о растаможке, на границах начали образовываться очереди. Так, люди хотят успеть растаможить свой автомобиль на еврономерах по акционной ставке пока это возможно.

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Цена растаможки для большинства водителей упала с 2000 евро до 700-1000 евро. Так, цена уменьшилась почти в 2,5 раза. В то же время, владельцам евроблях ограничили и временной промежуток, когда они могут растаможить авто по льготным тарифам. На данный момент речь идет о 180 днях с момента вступления закона в силу.

От чего будет зависеть стоимость растаможки

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О конкретных цифрах пока говорить еще рано, ведь законопроект был принят только в первом чтении. В то же время, уже известно, что стоимость растаможки автомобиля будет зависеть от трех составляющих:

объема двигателя (показатель объема будет множиться на специальный коэффициент); года выпуска (если машина младше 10 лет, то эту ставку учитывать не будут); типа двигателя (растаможка дизельных авто будет на €100 дороже).

При этом просчитать конкретную стоимость растаможки можно на специальном калькуляторе на сайте АЕС.

Можно ли растаможить самостоятельно

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На данный момент все опять-таки упирается в то, что закон принят только в первом чтении. Сейчас ходит слух, что депутаты намеренны исключить брокеров из процесса растаможки и человек сможет сделать все сам.

Что примут депутаты во втором чтении – неизвестно, поэтому сейчас остается сидеть и ждать. Также обговаривается вариант дистанционного снятия автомобиля с учета. На данный момент в законе попросту не прописаны механизм, как человек может растаможить автомобиль дистанционно и в обход брокеров.

Как растаможить евробляху при помощи брокера

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На первом этапе человеку нужно подготовить пакет документов:

техпаспорт, с вписанным адресом отдела коммуникации; паспорт и ИНН свидетельство о регистрации транспортного средства (с отметкой о снятии с учета или специальной справкой); ДКП с указанием того, кто у кого и за сколько купил конкретный автомобиль; при наличии – другие документы, подтверждающие стоимость авто: инвойс, экспортная декларация и т.д.

Для начала нужно поехать в заграничный отдел коммуникаций и снять автомобиль с учета. После этого на автомобиль выдадут транзитные номера, а также заберут техпаспорт и выдадут временный.

Далее потребуется помощь иностранного брокера, чтобы составить экспортную декларацию (€50-100).

На следующем этапе вы делаете фото всех документов и сбрасываете брокеру (ДКП, транзитный техпаспорт, справка о снятии с учета, паспорт, идентификационный код, загранпаспорт).

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Затем платятся все таможенные платежи на счет таможни. Это можно сделать как через интернет банкинг (Приват24, monobank и т.д.), так и через кассу. Затем брокеру нужно скинуть чек об оплате.

Теперь владелец авто на еврономерах может отправляться на границу. Автоюристы при этом советуют ехать по “красному“ коридору. После прохождения польской таможни, на украинской собственнику авто проштампуют все документы, за что возьмут в среднем 100-300 грн.

Как только владелец авто прошел пограничный контроль, у него есть 10 дней, чтобы пройти техосмотр и добраться до зоны таможенного оформления. Тут уже таможенный инспектор проверит автомобиль по базам, сравнивая со средней рыночной ценой.

При успешном прохождении всех проверок, человеку дают таможенную декларацию, с которой он едет в сервисные центры МВД и ставит машину на украинские номера.

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