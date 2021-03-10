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За какие автомобили нужно платить налог в Украине: подробности

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В 2021 году подналоговыми стали всего 172 автомобиля.
Только одна модель Tesla попала в список подналоговых авто
Только одна модель Tesla попала в список подналоговых авто
depositphotos

В Украине существует налог на роскошь. Под ним, как правило, подразумевается налог на авто и налог на недвижимость.

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Если говорить о налоге на роскошь в 2021 году, то сюда попало 172 модели авто от 16 мировых автопроизводителей. Подавляющее большинство автомобилей имеют бензиновый двигатель под капотом. Стоит отметить, что еще в 2020 году перечень был гораздо больше и составлял 226 моделей.

Основной причиной снижения количества моделей, которые попадают под налогообложение стал тот факт, что налог привязан к минимальной зарплате, а в этом году она выросла до 6 тысяч гривен и порог налога на роскошь соответственно вырос.

Перечень машин составляют согласно утвержденной методологии. Помимо цены учитывается также и возраст автомобиля. Если вы купили Rolls-Royce, но при этом автомобиль старше 5 лет, вы не будете платить налог на роскошь за этот автомобиль.

Bigmir)АВТО

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Если же говорить о штрафах, то тут законодатели немного просчитались. В случае неуплаты налога владельца оштрафуют на 340 гривен, а при повторном нарушении – на 1020 грн. Правда есть и куда более суровые меры борьбы с неплательщиками налогов – арест счетов и имущества нарушителей.

Несмотря на большую изначальную сумму налога, по итогам 2020 года он принес в бюджет всего 202 млн грн, хотя в 2018 году эта сумма была 315 млн грн. Тенденция к уменьшению количества денег от транспортного налога ожидается и в 2021 году.

Bigmir)АВТО

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Теги: налог на роскошь, Украина, налог на авто, роскошные автомобили, дорогие автомобили
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гость  (аноним)  10.03.2021, 17:20
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гость
Владельцам Ланосов пора доплачивать компенсации по 50 000 грн., за палёный бензин на заправках Украины в год.
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