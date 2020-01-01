За езду без прав - 20400 грн: в Украине увеличели размер штрафов

Новые штрафы вступят в силу же со средины этой недели.

Начиная со средины этой недели, в Украине значительно вырастут штрафы за целый ряд нарушений ПДД. Причем штрафы вырастут как для водителей, так и для пешеходов.

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Соответствующей информацией поделился замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Теперь за превышение скорости на более, чем 20 км/ч штраф вырастет с 255 до 340 гривен. А в случае превышения скорости на более 50 км/ч штраф вырастет с 510 до 3400 гривен.

Если водитель или пассажиры не используют ремень безопасности или шлем на мотоцикле, штраф вырастет с 51 до 510 гривен. В случае, если номера покрыты грязью, заклеены или установлены с нарушениями, штраф вырастает с 170 до 850 гривен. Повторное нарушение по этой же статье в течение года теперь будет стоить водителю 1700 гривен вместо 255.

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Если у водителей забрали права, но они все еще продолжают ездить за рулем, то штраф составит 20 400 гривен (вместо 510 грн). Повторное нарушение будет грозить штрафом до 40 800 гривен, а также лишением прав и оплачиваемым изъятием автомобиля.

В то же время, для велосипедистов и пешеходов также повысили штрафы:

Переход на красный свет или в неустановленном месте – 255 гривен вместо 51;

вместо 51; Нарушение ПДД велосипедистом - 340 гривен;

Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом в течение года - 850 гривен.

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