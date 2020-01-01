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Депутаты хотят разрешить штрафовать дипломатов, которые нарушают ПДД

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Соответствующую инициативу подадут в ВР уже на этой неделе.
Автомобили с дипломатическими номерами регулярно попадают в инциденты на дороге
Автомобили с дипломатическими номерами регулярно попадают в инциденты на дороге
Скриншот/YouTube

В последнее время в Украине участились случаи, когда иностранные дипломаты нарушают ПДД. В связи с этим, в Верховной Раде Украины решили исправить ситуацию.

Об этом рассказал Вячеслав Медяник во время брифинга в МВД.

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Планируется принять соответствующие изменения в ПДД, которые позволят привлекать иностранных дипломатов к ответственности, в том случае если они нарушили ПДД. На сегодня у них есть иммунитет.

Речь идет о внесении изменений в статью 16 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Депутаты обещают, что законопроект будет зарегистрирован уже на этой неделе.

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Так, в Украине уже давно говорят о проблеме того, что иностранные дипломаты пользуются своим иммунитетом и игнорируют ПДД и штрафы, которые приходят за их нарушение.

На данный момент в ВР также готовят законопроект, который должен ввести ответственность за оскорбление полицейских, пограничников и членов общественных формирований. Каких-либо подробностей об этом документе Медяник не сообщил.

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Теги: Верховная Рада, законопроект, дипломаты, Украина, ПДД
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