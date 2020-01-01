В Украине вступили в силу новые штраф за нарушение ПДД: подробности

Ужесточение штрафных санкций коснется, как водителей, так и пешеходов с велосипедистами.

В конце прошлой недели президент Владимир Зеленский подписал законопроект 2695, который вводит новые штрафы за нарушение ПДД в Украине.

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Среди основных ужесточений штрафных санкций для водителей, закон предусматривает усиление ответственности за пьяное вождение в Украине.

Как известно, законопроект вступают в силу на следующий день, после дня его публикации. Закон на официальном вестнике Верховной Рады “Голос Украины“ появился 16 марта, а это означает, что водителей ждет усиление ответственности за ряд нарушений ПДД уже с 17 марта.

Штрафы для водителей

Bigmir)АВТО

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Минимальный штраф для водителей теперь составляет 510 гривен, а не 255, как было раньше. На эту сумму вас могут оштрафовать за:

непристегнутый ремень;

отсутствующий шлем у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, правил обгона;

проезд на запрещающий сигнал светофора.

Штраф в 3400 гривен грозит водителю за бегство с места ДТП, а также за превышение скорости более чем на 50 км/ч.

Штраф 680 гривен грозит водителю за непредоставление преимущества в движении скорой помощи или аварийной службе.

На 1445 гривен водителя оштрафуют за создание аварийной ситуации, а на 850 гривен водителя могут оштрафовать за нарушение, которое привело к ДТП.

За езду без прав водителю грозит штраф 425 гривен. Если права отсутствуют в принципе – 3400 гривен штрафа, а если водителя ранее лишили прав, и он опять сел за руль, то его оштрафуют на 20400 гривен.

Если водитель, которого лишили прав ничему не научится после штрафа, то ему грозит увеличенный штраф до 40,8 тысяч грн, а также лишение водительских прав на срок от 5 до 7 лет. При этом у водителя могут забрать его автомобиль.

Bigmir)АВТО

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В случае, если водителя поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, то его лишат прав на год, и выпишут штраф в размере 17 тысяч гривен.

Повторное нарушение грозит водителю штрафом в 34 тысячи гривен и лишением прав на три года.

За третье нарушение – штраф 51 тысяча гривен, лишение прав на 10 лет, а также безоплатная конфискация автомобиля.

Если в результате ДТП кто-то получил травмы средней тяжести и водитель был пьян, виновника могут наказать лишением свободы на срок до трех лет.

Если травмы имели тяжелый характер, то водителя могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет.

Если в результате ДТП погиб человек, то водителя могут посадить на срок от 5 до 10 лет. Если жертв ДТП было несколько, то водителя могут лишить свободы на срок от 7 до 12 лет.

Также полиции теперь дали право арестовывать водителей, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения второй раз за год. Помимо всего прочего, теперь в законе есть норма об усилении ответственности за нарушение ПДД, которая предусматривает исключение возможности взять человека на поруки, а также норму о накоплении штрафных баллов.

Теперь у суда также забрали возможность освобождать от ответственности тех водителей, которые попались на правонарушении впервые и раскаялись.

510 гривен штрафа придется заплатить водителю за управление транспортным средством, которое не зарегистрировано в Украине, либо не перерегистрировано в Украине. За повторное нарушение штраф возрастает до 680 грн.

Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Bigmir)АВТО

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За переход дороги в неположенном месте пешеходам теперь грозит штраф в 255 грн. Если же велосипедист нарушил ПДД, то штраф для него будет 340 гривен. Аналогичные нарушения, которые пешеход или велосипедист совершил в нетрезвом виде наказываются штрафом в 680 грн. Если же кто-то из этих участников создал аварийную ситуацию, то штраф будет 850 грн.

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