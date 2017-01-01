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Datsun представил первый кроссовер в своей линейке

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Кроссовер построен на базе модели GO+.
Datsun представил первый кроссовер в своей линейке
© Datsun
Фото 1/11
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
  • Datsun Cross
Datsun представил первый кроссовер в своей линейке
Datsun Cross
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Японская компания Datsun представила свой первый кроссовер - Cross. Эта шестая модель в глобальной линейке бренда.

Габаритная длина кроссовера составляет 3995 мм, ширина – 1670, высота – 1560, а колесная база достигает 2450 мм.

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Дорожный просвет равен 200 миллиметрам – на 30 миллиметров больше, чем у модели GO+, на базе которой построен Cross. Автомобиль получил защитные накладки из черного пластика с элементами “под металл“, а также усиленную защиту днища.

Cross оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами и без наддува, который с 5-ступенчатой механической коробкой передач выдает 68 сил, а в паре с вариатором – 78 л.с. Максимальный крутящий момент– 104 Нм.

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В оснащение кроссовера Datsun вошли система стабилизации, ABS, система перераспределения тормозных усилий и трекшн-контроль.

Модель, разработанная специально для индонезийского рынка, будут собирать в городе Пурвакарта на Западной Яве. Стоимость Datsun Cross составит от 163 миллионов индонезийских рупий (около 350 тысяч гривен).

Datsun CROSS
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Теги: Datsun, кроссовер, внедороджник, Cross
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Источник: motor.ru

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