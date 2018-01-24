В Киеве заметили Bajaj Qute - самый дешевый автомобиль в мире

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На улицах Киеве уже ездят малолитражки Bajaj Qute. Эту модель позиционируют как самый дешевый новый автомобиль на глобальном рынке.

Bajaj Qute в Киеве autoconsulting.com.ua

Qute – это индийский субкомпакт длиной всего 2,8 м, шириной 1,3 м и высотой 1,7 м. При все в 400 кг он имеет багажник объемом 44 литра. Небольшой отсек есть за сиденьем.

По сути, Bajaj Qute – даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом. Эти особенности позволяют модели “втиснутся“ в нормы по экологии.

Так выглядит салон Bajaj Qute autoconsulting.com.ua

Bajaj Qute autoconsulting.ua

Bajaj Qute autoconsulting.ua

Расход – всего 3 л бензина на 100 км пробега. 14-сильный мотор может разогнать Bajaj Qute до 70 км/ч. Интерьер максимально простой, на панели монохромный дисплей борт-компьютера. Кондиционер не ставят, есть только вентилятор.

Bajaj Qute фото производителя

По информации AUTO-Consulting, эти индийские “малыши“ сейчас проходят сертификацию в Украине. Ожидаемая цена – меньше 4000 долларов.

В Индии этот автомобиль представили еще в 2015-ом. Автомобильный эксперт из России Евгений Багдасаров говорит, что Bajaj вышла на рынки СНГ потому, что продажи этой модели в Индии запрещены из-за лобби производителей моторикш, и чтобы выжить, производитель наладил экспорт.