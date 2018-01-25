Обновленный Kia Optima представили в Корее

Новый руль, мультимедийка, допоснащение.

Компания Kia представила в Корее обновленный седан K5, который в Украине и России известен как Optima. Корейцы изменили дизайн и оснащение.

В частности, у седана изменилась радиаторная решетка, бампер и оптика, которая в зависимости от комплектации может быть полностью светодиодной. Сзади поменялись фонари и бампер. Помимо этого, для Kia K5 стали доступными новые варианты колесных дисков диаметром от 16 до 18 дюймов.

Kia K5 (Optima) фото производителя

В салоне можно заметить новый руль, как на обновленном Sorento Prime. Также корейцы установили другую мультимедийную систему и подсветку.

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В список доступного для модели оснащения после обновления вошли, в частности, лампы в дверях, проецирующие на землю логотип K5, а также адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

Kia K5 (Optima) фото производителя

Kia K5 (Optima) фото производителя

На домашнем для Kia рынке K5 предлагается с тремя бензиновыми двигателями мощностью 163, 153 и 180 лошадиных сил, а также со 141-сильным дизелем. Топовый бензиновый агрегат и мотор на “тяжелом топливе“ работают вместе с 7-ступенчатым “роботом“ с двумя сцеплениями, а остальные – либо с 6-ступенчатой “механикой“, либо с 60диапазонным “автоматом“.

Обновленный Kia Optima (K5) 0:00 / 00:31

В Украине дорестайлинговая Kia Optima стоит около 800 тысяч гривен.