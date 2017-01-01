Представлен новый Opel Combo – Ситроен на немецкий лад

Новый Opel Combo построен на той же платформе, что Citroen Berling. С Фиатом он больше не родня.

Немцы представили новый Opel Combo. Теперь это не перелицованный Fiat Doblo c логотипом немецкого бренда, а брат-близнец Citroen Berlingo.

В Сети появились фотографии пассажирской версию модели под названием Combo Life. Отличия модели от соплатформенного Berlingo исключительно дизайнерские: опелевская радиаторная решетка, иные фары головного света с LED-дневными ходовыми огнями и гладкий пластик на дверях вместо накладок AirBump.

Автомобиль будет доступен в стандартной (длина 4400 мм) и растянутой (4705 мм) версиях, а также в 5- и 7-местных конфигурациях. В качестве дополнительной опции немцы предложат пару сдвижных задних дверей. Объем багажника пятиместной версии минивэна стандартной длины — 597 л, растянутой — 850 л. При сложенных сидениях заднего ряда объем багажника стандартного Opel Combo увеличивается до 2126 л, а “растянутого“ — до 2693 л.

Для удобства транспортировки длинномеров переднее пассажирское сиденье складывается в один уровень с задними. Опционально во втором ряду могут быть установлены три отдельных кресла вместо дивана в пропорции 60:40.

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В Европе в стандартном оснащении будет система предупреждения об опасности наезда на пешехода с автоматическим торможением. Также будет доступен автоматический круиз-контроль, система контроля скоростного режима, система контроля усталости водителя и 180-градусная камера заднего вида.

Кроме того, Комбо получил вспомогательную систему Flank Guard — “помощника“ парковки и маневрирования на малых скоростях, который также информирует водителя об опасности столкновения с препятствиями.

Из опций: панорамная крыша, климат-контроль, дополнительный органайзер под потолком и многое другое.

Информацию о моторной гамме нового Combo в Opel пока не раскрывают. Известно лишь, что данная модель будет оснащаться различными бензиновыми и дизельными турбодвигателями, в пару которым назначат 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач. Двухпедальные версии обзаведутся 8-ступенчатым “автоматом“.

Больше подробностей будет в марте, когда новый Opel Combo покажут на Женевском автосалоне. Старт продаж новинки намечен на второе полугодие 2018 года.