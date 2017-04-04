Состоялась премьера самого маленького кроссовера Lexus

Lexus UX показал конкурента BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.

На Женевском автосалоне состоялась премьера Lexus UX. Это самый компактный кроссовер в линейке автопроизводителя.

Габаритная длина новинки составляет 4495 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1520 миллиметров, а размер колесной базы равен 2640 мм. По сравнению с кроссовером NX, который до этого был самым маленьким из Лексусов-SUV, модель на 145 мм короче, на пять миллиметров уже и на 125 мм ниже. Расстояние между осями у UX меньше на 20 миллиметров.

Кроссовер UX построен на новой платформе GA-C, которая используется на моделях марки впервые. Спереди у модели – МакФерсон, а сзади – подвеска на двойных поперечных рычагах, у всех модификаций только обычные пружины. Двери, капот, крылья сделаны из алюминия, а крышка багажника из композитных материалов.

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Будет две модификации – 200 и 250h. Первая оснащается 2,0-литровым атмосферником мощностью 171 л.с., который работает в паре с новой трансмиссией – вариатором, объединенным с механической первой передачей. Мотор тоже новый: он обладает степенью сжатия 13:1 и термическим КПД в 40%.

Гибридный вариант – это двухлитровый ДВС, дополненный вариатором, комплектом никель-металлгидридных батарей и электромотором на задней оси. Суммарная мощность – 178 сил.

Для модели предлагается пакет F Sport, в состав которого входит иная решетка радиатора, перенастроенная подвеска 18-дюймовые колеса и спортивные кресла. Доступна для кроссовера адаптивная подвеска и система ASC (Active Sound Control), которая имитирует звуки при переключениях передач вверх или вниз на обычных автоматических трансмиссиях.

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Производство Lexus UX стартует осенью. До США модель доберется к концу года, а до европейских дилеров – только к марту 2019-го.