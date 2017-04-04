Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Состоялась премьера самого маленького кроссовера Lexus

Комментариев: 0
Lexus UX показал конкурента BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.
Состоялась премьера самого маленького кроссовера Lexus
© Lexus
Фото 1/13
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
  • Lexus UX
Состоялась премьера самого маленького кроссовера Lexus
Lexus UX
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На Женевском автосалоне состоялась премьера Lexus UX. Это самый компактный кроссовер в линейке автопроизводителя.

Габаритная длина новинки составляет 4495 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1520 миллиметров, а размер колесной базы равен 2640 мм. По сравнению с кроссовером NX, который до этого был самым маленьким из Лексусов-SUV, модель на 145 мм короче, на пять миллиметров уже и на 125 мм ниже. Расстояние между осями у UX меньше на 20 миллиметров.

Кроссовер UX построен на новой платформе GA-C, которая используется на моделях марки впервые. Спереди у модели – МакФерсон, а сзади – подвеска на двойных поперечных рычагах, у всех модификаций только обычные пружины. Двери, капот, крылья сделаны из алюминия, а крышка багажника из композитных материалов.

Смотри также: Lexus показал свой самый роскошный кроссовер будущего

Будет две модификации – 200 и 250h. Первая оснащается 2,0-литровым атмосферником мощностью 171 л.с., который работает в паре с новой трансмиссией – вариатором, объединенным с механической первой передачей. Мотор тоже новый: он обладает степенью сжатия 13:1 и термическим КПД в 40%.

Гибридный вариант – это двухлитровый ДВС, дополненный вариатором, комплектом никель-металлгидридных батарей и электромотором на задней оси. Суммарная мощность – 178 сил.

Для модели предлагается пакет F Sport, в состав которого входит иная решетка радиатора, перенастроенная подвеска 18-дюймовые колеса и спортивные кресла. Доступна для кроссовера адаптивная подвеска и система ASC (Active Sound Control), которая имитирует звуки при переключениях передач вверх или вниз на обычных автоматических трансмиссиях.

Читай также: Китайцы представили новый седан, похожий на Лексус

Производство Lexus UX стартует осенью. До США модель доберется к концу года, а до европейских дилеров – только к марту 2019-го.

 

Поделись:
Теги: Lexus, UX, кроссовер, внедорожник, японские авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: motor.ru

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь