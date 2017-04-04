Китайцы пустят в массы первое авто, напечатанное на 3D-принтере

Модель будет стоит около 9,5 тысячи долларов.

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Китайская компания X Electrical Vehicle анонсировала запуск в серию первого массового автомобиля, напечатанного на 3D-принтере.

Прототип этой модели – компакт-кар LSEV – покажут на апрельском моторшоу в Пекине, а производство начнут только в следующем году.

На принтере отпечатаны все детали за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Для разработки нового материала для создания кузовных панелей, более эластичного и при этом прочного, в X Electrical Vehicle заключили партнерское соглашение с шанхайской фирмой Polymaker.

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Сообщается, что на “распечатку“ бампера уходит четыре часа, крыши – пять часов, двери – восемь часов, а приборной панели – десять часов.

Автомобиль сможет проезжать без подзарядки около 150 км с максимальной скоростью 70 километров в час. Весит машина 450 килограммов.

Выпускать авто планируется в Китае. Стоимость – около 60 тысяч юаней (9,5 тысячи долларов США). В X Electrical Vehicle утверждают, что уже получили семь тысяч заказов на LSEV от различных компаний, включая почтовые и курьерские службы.