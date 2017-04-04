Рассекречен дизайн Subaru Forester следующего поколения

До премьеры Subaru Forester осталось несколько дней .

В Сети появились фото кроссовера Subaru Forester нового поколения. Снимки опубликовало издание Carscoops.

Предположительно, фотографии взяты из журнала, название которого не уточняется. Их подлинность может подтвердить лишь форма задних фонарей, которые показали на тизере, опубликованном в середине марта.

2019 Subaru Forester

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Премьера нового Форестера запланирована на конец марта, в рамках автосалона в Нью-Йорке. Официальных фото модели еще не было.

Предполагается, что Forester нового поколения построят на модульной платформе SGP, которая применялась при создании последних XV и Impreza. Моторная гамма модели, скорее всего, будет состоять из оппозитных «четверок», которые сочетаются с вариатором. Кроссовер укомплектуют системой постоянного полного привода.

Нынешний Forester доступен бензиновыми атмосферниками объемом 2,0 и 2,5 литра и мощностью 150 и 171 лошадиная сила, а также с двухлитровым турбомотором, который развивает 241 силу. В Украине модель стоит от 769 900 гривен.