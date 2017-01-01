Ford обновил седан Fusion

Модель выйдет на рынок летом.

Ford представил фейслифт седага Fusion, который в Украине известен как Mondeo. Из нового — слегка освеженный дизайн и переработанная техника.

Fusion на 2019 модельный год получил другую радиаторную решетку и крышку багажника. Также обновились противотуманные фарыи светодиодные задние фонари. Также есть возможность выбрать дополнительные цвета кузова.

Обновленный Fusion стал первым седаном в Штатах, которая уже в базе может похвастать комплексом безопасности Co-Pilot360 Protect. Штатно пакет включают систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружением пешеходов, контроль мертвых зон, помощник движения в полосе, камеру заднего вида и автоматические фары дальнего света. За доплату производитель предложит адаптивный круиз-контроль.

Модель будет доступна с прежними бензиновыми моторами: 2,5-литровым атмосферным агрегатом (173 л.с.), наддувными EcoBoost 1.5 (181 сил) и 2.0 (245 л.с.) и турбированной шестеркой объемом 2,7 л (325 л.с.). Самому мощной версии полагается полноприводная система.

Ford Fusion (Mondeo) 2019 модельного года carscoops.com

Помимо того, есть выбор между двумя гибридными версиями — Energi и Hybrid. Обе они оснащаются 188-сильной установкой, а вот батареи — разной емкости. В первом случае речь идет о плагин-гибриде, получившем батарею емкостью 9 кВтч (ранее было 7,6 кВтч), которой хватает на 40 км чисто электрического хода, а во втором — обычном гибриде с АКБ на 1,4 кВтч.

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Ford Fusion оснащается информационно-развлекательной системой SYNC 3 с 8-дюймовым дисплеем, подогревом передних сидений, светодиодными фарами, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением. Более дорогие комплектации имеют в арсенале вентиляцию передних кресел и др.

Купить новый Ford Fusion в США можно будет начиная с лета.